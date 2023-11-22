Рост заболеваемости COVID-19 в РФ в ближайшие недели может пойти на спад

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Волн и пиков заболеваемости коронавирусом и другими респираторными заболеваниями в этом эпидсезоне не прогнозируется, наблюдающийся рост заболеваемости в России в ближайшие недели пойдет на спад, считают эксперты.

"6 мая ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила об окончании пандемии. После этого пандемия, конечно, продолжалась (...) но она приняла несколько другой характер: вместо больших и четких волн пошла довольно однообразная невысокая заболеваемость (...) Пандемия продолжается, но уже без волн", - сказал на пресс-конференции в среду главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что сейчас идет "довольно равномерная заболеваемость с небольшими подъемами". "Мы в России имеем сейчас такой подъем, который начался в середине сентября, я думаю, что он сейчас недалеко от пика, еще неделя-другая, и заболеваемость остановится, но четкого пика не будет, в этих волнах этого пика не будет", - добавил он.

Его позицию поддержали заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов и заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Петр Чумаков.

По словам Чумакова, "сейчас такая картина, что вот эти пики имеют достаточно размазанный характер". "Дело в том, что заразность все новых и новых вариантов возрастает, и это приводит к тому, что каждый из пиков становится более коротким и менее продолжительным, потому что довольно быстро идет распространение и затухание заболеваемости", - добавил он.

Чумаков выразил мнение, что "через две-три недели мы увидим спад этой заболеваемости".