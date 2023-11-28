Оперштаб отметил рост заболеваемости COVID-19 в России за неделю почти на треть

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю с 20 по 26 ноября увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 32,8%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 54,47 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 32,8%", - сказано в пресс-релизе. Показатель вырос 79 регионах, в том числе в 27 регионах.

За прошедшую неделю умерли 90 человек с выявленной коронавирусной инфекцией.

В период с 13 по 19 ноября сообщалось об увеличении заболеваемости на 38,4%, было зарегистрировано 93 умерших.

За прошедшую неделю количество госпитализаций с COVID-19 по стране составило 8 018, что на 25,3% больше, чем неделей ранее. Рост числа госпитализаций произошел в 66 регионах.

В Москве с 20 по 26 ноября выявили 13 590 новых случаев заражения коронавирусом, это 3 389 больше, чем неделей ранее, сообщает сайт "Объясняем.РФ" в разделе "Стопкоронавирус". Число госпитализаций с COVID-19 за неделю составило 1122, умерли 19 заболевших. С 13 по 19 ноября в городе выявили 10 201 случай заражения коронавирусом, скончались 19 человек.