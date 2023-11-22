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Туризм по росту инвестиций обгоняет другие отрасли российской экономики

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Темпы роста инвестиций в туристическую отрасль превышают показатели всех других отраслей российской экономики, в первом полугодии 2023 года они составили 23%, тогда как за весь 2022 год - 37%, сообщил на совещании у президента вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" реально работает, там очень мощные механизмы - льготные кредиты, грантовая поддержка строительства модульных отелей, софинансирование обеспечивающей инфраструктуры, инвестпроекты с участием корпорации "Туризм.РФ". У нас почти в три раза вырос объем инвестиций. В прошлом году, по данным Росстата, инвестиции в туристическую отрасль выросли на 37%, в этом году мы ожидаем превышения, потому что только за первое полугодие видим прирост 23%. То есть бизнес инвестирует туда средства как никогда раньше, рост ни в одной отрасли экономики такой не наблюдаем", - сказал он.

Чернышенко добавил, что сейчас совместно с Минпромторгом, инвесторами, представителями горнолыжных курортов ведется работа по консолидации заказа от туристической отрасли на ключевые виды оборудования с учетом санкционных ограничений на его поставки в Россию.

"Для оснащения основных перспективных горнолыжных курортов, которые в строительстве или планируются, нам понадобится около 180 новых больших канатных дорог разного типа, в том числе для городской транспортной сети. Существенную часть потребности уже закрывают наши производители. Это касается и ратраков - по оценке отрасли для горнолыжных склонов их нужно будет более 200. Также системы искусственного оснежения, снегоходная, горноспасательная техника, экипировка - все это в фокусе внимания. Минпромторг вместе с Минэкономразвития продолжает работу по определению потребности и формирует заказ для промышленности, чтобы эта продукция была до курортов доведена", - добавил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко Минпромторг Минэкономразвития Туризм.РФ
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