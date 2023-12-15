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Минэкономразвития определило стратегию развития туротрасли до 2030 года

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития совместно с туристическим бизнесом определили стратегию развития туристической отрасли России до 2030 года, в ближайшее время будет утверждена дорожная карта по снятию "барьеров" для работы в отрасли, сообщила пресс-служба министерства.

"Для Минэка это был такой первый полноценный год, когда мы выполняли функцию регулятора отрасли. Он был для нас очень насыщенный, мы системно переосмысливали вместе с отраслью развитие туризма. Главное, мы определили, куда движемся. У нас есть четкий план и до 2030 года видение развития отрасли. Вслед за ростом спроса на внутренний туризм мы действительно переориентировали и максимально наращиваем предложение. Для этого пересмотрели меры поддержки, запустили новые, обновляем регуляторику. Параллельно мы занимались стратегией и подготовили предложения по продлению нацпроекта", - сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с членами Российского союза туриндустрии на полях выставки-форума "Россия".

Он добавил, что до конца года планируется утвердить дорожную карту трансформации делового климата в туризме.

"Собрали все "барьеры", которые есть в отрасли, изучили это с отраслевыми специалистами. Дорожная карта, где 22 мероприятия, уже в правительстве, ожидаем, что в ближайшее время, до Нового года, соответствующее распоряжение будет подписано. Это нам даст мощный толчок в первом квартале подготавливать нормативные акты и снимать "барьеры", - сказал министр.

Он добавил, что сейчас ко второму чтению готовится законопроект о регулировании гостевых домов.

"С МВД и Минсельхозом нам удалось добиться очень значимых решений по упрощению допуска к управлению снегоходами. Госдума в четверг приняла во втором чтении законопроект, когда снегоходы, которые будут даваться в аренду, в пользование, можно будет использовать, имея на руках права категории А и В, при условии, что не выезжаешь на дороги общего пользования. Мы легализуем тем самым бизнес сдачи снегоходов в аренду", - заявил Решетников.

Также он анонсировал запуск обновленного национального туристического портала. Его презентация пройдет перед Новым годом.

Госдума МВД Максим Решетников Минсельхоз Минэкономразвития РСТ
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