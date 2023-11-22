Проблемы в работе "ВКонтакте" связаны со сбоем оборудования компании

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи соцсети "ВКонтакте", связаны со сбоем на стороне ВК, сообщили в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

Отмечается, что проблема связана со сбоем на стороне оборудования ВК. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее в среду в пресс-службе "ВКонтакте" сообщили "Интерфаксу", что пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов.

При входе на сайт соцсети появляется сообщение, что страница недоступна, при попытке просмотра уведомлений через приложение - "ошибка загрузки".