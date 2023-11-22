Соцсеть "ВКонтакте" восстановила работу после сбоя

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Соцсеть "ВКонтакте" (принадлежит интернет-холдингу VK) восстановила работу после сбоя, возникшего ранее в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе соцсети.

"ВКонтакте" работает в обычном режиме. Все сервисы соцсети доступны пользователям в полном объёме", - сказали в пресс-службе.

Ранее в среду в пресс-службе "ВКонтакте" сообщили, что пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов.

При входе на сайт соцсети появлялось сообщение, что страница недоступна, при попытке просмотра уведомлений через приложение - "ошибка загрузки".

По данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП, создан на базе подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра), массовый сбой в работе "ВКонтакте" был зафиксирован в ЦМУ в 15:13 и связан с неполадками в работе оборудования компании.