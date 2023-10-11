Эксперты МАГАТЭ не обнаружили мин на крыше второго энергоблока ЗАЭС

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Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в среду получили доступ к крыше второго энергоблока Запорожской АЭС и не обнаружили там мин, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

"Эксперты МАГАТЭ сегодня получили доступ на крышу второго энергоблока Запорожской атомной электростанции и не обнаружили там никаких мин или взрывчатых веществ", - приводятся слова Гросси в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

В нем отмечается, что с вершины здания эксперты МАГАТЭ могли наблюдать крышу ее турбинного зала, части крыш зданий и турбинных залов энергоблоков 1 и 3, и там они также не увидели взрывчатых веществ или мин.

Кроме того, эксперты МАГАТЭ запросят посещение крыш энергоблоков 1, 5 и 6, чтобы продолжить мониторинг соблюдения пяти конкретных принципов защиты АЭС, согласно которым она не должна подвергаться нападению или использоваться в качестве базы для тяжелых вооружений, говорится в заявлении агентства.