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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:43

Суд арестовал подозреваемых в массовом отравлении наркотиками в Астрахани

Суд арестовал подозреваемых в массовом отравлении наркотиками в Астрахани
Задержанные по делу о массовом отравлении наркотиками в Астрахани
Фото: Пресс-служба МВД по Астраханской области/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Советский районный суд Астрахани арестовал на два месяца трех подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков, употребление которых стало причиной отравления порядка 20 человек, сообщает в среду пресс-служба регионального главка МВД.

"Каждому из трёх ранее задержанных полицией иностранных граждан определен срок содержания под стражей продолжительностью два месяца", - говорится в сообщении.

В астраханскую больницу 19-20 ноября поступили 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. Сейчас в больнице остаются восемь человек, из них двое - в тяжелом состоянии. По информации управления СКР по региону, от употребления неизвестного вещества 19 ноября в Астрахани скончались три человека.

По данным МВД, причиной отравления стало употребление метадона.

После массового отравления полиция задержала по подозрению в распространении партии синтетических наркотиков трех граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дел по п. "а", ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и по 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Астрахань
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