Задержана группа иностранцев, подозреваемых в торговле наркотиками в Астрахани

В городе произошло массовое отравление наркотиками

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД России задержали группу иностранных граждан, которые подозреваются в распространении наркотиков на территории Астраханской области, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"Полицейские задержали группу иностранцев, подозреваемых в распространении партии синтетических наркотиков на территории Астраханской области. Трое граждан республик Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан задержаны полицейскими в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань", - сказала Волк журналистам в понедельник.

По данным МВД, ранее в реанимацию больницы Астрахани были госпитализированы 20 жителей Астрахани с признаками токсического отравления неустановленным веществом. "Предварительно установлено, что потерпевшие накануне употребляли синтетические наркотики", - пояснила Волк.

По факту произошедшего следователем возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (п. "а", ч. 3 ст. 228. 1 Уголовного кодекса РФ).

"Назначены необходимые экспертизы, в том числе генетическая. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются соучастники противоправной деятельности, а также другие потребители опасных для жизни запрещенных веществ. Принимаются меры к полному изъятию наркотиков из незаконного оборота", - сообщила Волк.

Между тем в пресс-службе Министерства здравоохранения Астраханской области сообщили, что за последние три дня в больницу госпитализированы 19 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

В настоящий момент в больнице "на лечении находится 17 пациентов с отравлениями наркотическими веществами".

"Из них в тяжелом состоянии - шесть человек, 11 пациентов - средней степени тяжести в общей палате", - уточнили в пресс-службе.