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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Аэропорт "Пулково" перенаправил два рейса в Москву из-за метели

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт "Пулково" из-за плохой погоды перенаправил рейсы, следовавшие из Уфы и Тюмени, на запасной аэродром в "Шереметьево", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково").

Там объяснили, что в районе "Пулково" идет снег и дует сильный боковой ветер.

Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов.

В аэропорту попеременно очищают взлетно-посадочные полосы от снега, проводят противообледенительную обработку самолетов и проводят другие операции, необходимые в сложных погодных условиях.

Пулково Шереметьево Москва Петербург ВВСС
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