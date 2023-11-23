Аэропорт "Пулково" перенаправил два рейса в Москву из-за метели

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт "Пулково" из-за плохой погоды перенаправил рейсы, следовавшие из Уфы и Тюмени, на запасной аэродром в "Шереметьево", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково").

Там объяснили, что в районе "Пулково" идет снег и дует сильный боковой ветер.

Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов.

В аэропорту попеременно очищают взлетно-посадочные полосы от снега, проводят противообледенительную обработку самолетов и проводят другие операции, необходимые в сложных погодных условиях.