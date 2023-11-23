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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Руспродсоюз сообщил о подорожании хлеба в России за год на 5%

Подорожание объясняется ростом затрат на логистику, на оборудование и на выплату зарплат

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки в России за год повысились на 5%, хлеб из ржаной муки подорожал на 5,7%, сообщает Руспродсоюз.

В ноябре 2022 года средняя стоимость хлеба из пшеничной муки в магазинах составляла 85,07 рубля за кг, в ноябре 2023 года - 89,3 рубля, из ржаной муки - 69,93 рубля и 73,92 рубля соответственно. При этом с середины октября по середину ноября рост цен на хлеб из пшеничной муки составил 1,3%, из ржаной - 1,5%.

Как отмечает Руспродсоюз, цены выросли в пределах официальной инфляции. Подорожание хлеба объясняется ростом затрат на логистику, сервисное обслуживание оборудования и запчасти, а также повышением заработной платы. Так, только увеличение тарифов транспортных компаний с начала года составило 35%, на 25-30% выросли расходы на персонал для предприятий, говорится в сообщении.

Руспродсоюз объединяет более 400 производителей и поставщиков продуктов питания.

Руспродсоюз
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