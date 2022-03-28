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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Зерновой союз отверг версию о подорожании хлеба из-за роста цены на зерно

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Доля зерна в цене хлеба не превышает 12-23%, хлеб дорожает по другим причинам, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Он заявил об этом на пресс-конференции в Москве.

"Вся регуляторика в последнее время направлена на цены на зерно, при этом исторические колебания зерновой доли в себестоимости булки хлеба составляют от 12% до 23%, - сказал он. - Пока хлеб доедет до прилавка, он подорожает еще, как минимум, на 30%".

"Все остальное вообще к зерну отношения не имеет", - добавил президент РЗС.

По его прогнозу, хлеб продолжит дорожать. Он не назвал параметров роста цен, но отметил, что они будут зависеть от стоимости других составляющих, в частности, энергоресурсов. "Это достаточно серьезная доля затрат", - отметил он.

Одновременно Злочевский видит и основания для снижения цен на хлеб: "Это, прежде всего, падение ставок аренды помещений, которые составляют довольно серьезную статью затрат хлебопечения".

Злочевский также опроверг и заявления о том, что стоимость продукции животноводства в основном зависит от цен на зерно. "Все привыкли считать, что зерно составляет 70% себестоимости мяса. Это бред, этого не может быть по определению. Эта доля никогда не была выше 30%", - сказал он.

По его словам, в структуре кормов (в физическом выражении) максимальная доля зерна составляет 65%, остальное - это шроты, витамины, премиксы и т.д., "что по стоимости в разы превышает стоимость зерна".

По данным Росстата, рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки за неделю с 12 по 18 марта ускорился в два раза - до 1,4% с 0,7% неделей ранее.

Аркадий Злочевский РЗС Росстат
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