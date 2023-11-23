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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

ЦППК разрешила провозить лыжи в поездах бесплатно круглый год

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) теперь могут провозить зимний спортивный инвентарь бесплатно круглый год, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦППК.

"Ранее без доплаты провозить лыжи и сноуборды в поездах ЦППК можно было в определенные периоды времени, о которых компания объявляла заранее. Теперь эта возможность стала бессрочной, и пассажиры могут пользоваться ею круглый год и на всех направлениях", - объяснили в компании.

В январе 2022 года ЦППК сняла ограничения по размерности на бесплатный провоз лыж и сноубордов в своих электропоездах. Благодаря этому пассажиры старше пяти лет смогли провозить по одному комплекту сезонного спортинвентаря без доплаты вне зависимости от длины снаряжения.

"Но если прежде это можно было сделать только в зимнее время, то теперь эта опция стала круглогодичной", - подчеркнули в пресс-службе.

ЦППК
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