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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Россельхознадзор запретил ввоз в РФ семян и посадочного материала из Нидерландов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 23 ноября запретил ввоз в РФ семенного и посадочного материала из Нидерландов, сообщает служба.

Кроме того, введено ограничение на поставки семенного материала в сопровождении документов, подтверждающих сортовые, посевные качества и отсутствие ГМО, выданных лабораторией Enza-Zaden Operalions B.Y. до подтверждения компетентности, методов и результатов исследований данной лаборатории по результатам аудита со стороны Россельхознадзора.

Эти меры приняты в связи с выявлением карантинного для России и стран-членов ЕАЭС объекта - бактериальной пятнистости тыквенных культур.

Как уточняет Россельхознадзор, за последний год выявление карантинных объектов в семенах, поступающих из Нидерландов, приняло системный характер. В продукции обнаруживались вирус мозаики пепино, бактериальная пятнистость тыквенных культур, полыннолистная амброзия и трехцветковый паслен. По этой причине в настоящее время действуют запреты на ввоз семян из нескольких мест Нидерландов.

"Поставки зараженной продукции происходят на фоне отсутствия на протяжении полутора лет ответов от национальной организации по карантину и защите растений Нидерландов на запросы Россельхознадзора о подтверждении фитосанитарного статуса отправляемых в Россию партий семенного и посадочного материала, - говорится в сообщении. - Кроме того, согласно требованиям российского законодательства в области семеноводства, наличие карантинных объектов устанавливается при апробации посевов, и, в случае их выявления, документы на сортовые и посевные качества не выдаются. Таким образом, компетентность нидерландской лаборатории Enza-Zaden Operalions B.Y., которая оформляла документы на зараженную продукцию для отправки в Россию, вызывает сомнение".

Россельхознадзор сообщил, что четырежды направлял в компетентное ведомство Нидерландов предложения о проведении аудита лаборатории, но ответа не было. Поскольку импортный семенной и посадочный материал используется в российских тепличных комплексах и интенсивных садах, обеспечивающих продовольственную безопасность страны, Россельхознадзор был вынужден принять ограничительные меры, констатируется в сообщении. Они соответствуют статье VII Международной конвенции по карантину и защите растений, федеральным законам "О карантине растений" и "О семеноводстве".

Бактериальная пятнистость тыквенных культур (Acidovorax citrulli Schaad et al.) распространяется зараженными семенами, плодами и рассадой. Болезнь поражает кабачки, перец, томаты, баклажаны, арбузы, дыни, огурцы, разные виды тыкв, патиссонов и другие культуры. При раннем заражении растений потери урожая могут доходить до 100%, сообщает Россельхознадзор.

Россельхознадзор Нидерланды
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