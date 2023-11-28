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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Россельхознадзор отметил резкий рост поставок из Армении продукции с вредителями

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор фиксирует резкий рост поставок из Армении зараженной вредителями продукции растениеводства и просит армянских коллег незамедлительно принять меры для предотвращения нарушений.

Как сообщает служба, в этом году вредные организмы в цветочной и плодоовощной продукции Армения обнаруживались в 72 случаях. "При этом в ноябре зафиксировано резкое увеличение нарушений - только с 24 по 26 ноября выявлено 36 фактов ввоза в Россию зараженных цветов, огурцов, сухофруктов, винограда, цветной капусты, томатов, перцев, баклажанов, яблок, груш, поступивших в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Армении", - говорится в пресс-релизе.

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В растительной продукции были выявлены карантинные для стран - членов ЕАЭС восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck), вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus), вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus) и западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergand).

Кроме того, в ноябре обнаружено пять случаев превышения максимально допустимых уровней остаточного содержания пестицидов в томатах, клубнике, яблоках и винограде, что может свидетельствовать о нарушении производителями Армении регламентов применения пестицидов, отмечается в сообщении.

"Указанное свидетельствует о снижении контроля со стороны инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении и создает угрозу фитосанитарному благополучию России. Россельхознадзор уведомлял обо всех нарушениях компетентное ведомство Армении, однако информация о проведенных расследованиях в адрес службы до сих пор не поступила", - говорится в сообщении.

Учитывая это, Россельхознадзор направил в Армению официальное письмо с просьбой незамедлительно принять исчерпывающие меры для предотвращения отправок в Россию зараженной продукции и сообщить российскому ведомству о проведенной работе.

Вместе с тем фитосанитарный контроль на границе осуществляется в штатном режиме, правила досмотра и оформления грузов, следующих из Армении, не изменились, сообщает Россельхознадзор.

Россельхознадзор Армения
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