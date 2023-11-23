В Кремле считают, что премьер Армении приедет на саммит ЕАЭС в Петербург

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в декабре на заседание Высшего евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербург.

"Я считаю, что в Питер приедут (представители армянской делегации - ИФ). Там будет неформальная встреча, традиционная, лидеров стран СНГ и будет заседание ЕврАзЭС", - сказал Ушаков журналистам в кулуарах саммита ОДКБ в Минске.

Он добавил: "Кстати, на этом заседании председателем (ЕАЭС - ИФ) после нас становится Армения, поэтому, я думаю, что Пашинян приедет, чтобы принять палочку, эстафету Владимира Владимировича Путина".

Представители Армении отсутствовали в четверг на заседании ОДКБ в Минске. На уточняющий вопрос, является ли это демонстративным шагом к выходу Еревана из организации, Ушаков сказал: "Это значит то, что они не приехали, и сегодня на заседание, и практически не участвовали в его подготовке".