Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

В Кремле считают, что премьер Армении приедет на саммит ЕАЭС в Петербург

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в декабре на заседание Высшего евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербург.

"Я считаю, что в Питер приедут (представители армянской делегации - ИФ). Там будет неформальная встреча, традиционная, лидеров стран СНГ и будет заседание ЕврАзЭС", - сказал Ушаков журналистам в кулуарах саммита ОДКБ в Минске.

Он добавил: "Кстати, на этом заседании председателем (ЕАЭС - ИФ) после нас становится Армения, поэтому, я думаю, что Пашинян приедет, чтобы принять палочку, эстафету Владимира Владимировича Путина".

Представители Армении отсутствовали в четверг на заседании ОДКБ в Минске. На уточняющий вопрос, является ли это демонстративным шагом к выходу Еревана из организации, Ушаков сказал: "Это значит то, что они не приехали, и сегодня на заседание, и практически не участвовали в его подготовке".

Армения ЕАЭС Никол Пашинян ОДКБ Петербург Юрий Ушаков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пиотровский счел бы справедливым возвращение "скифской" коллекции музеям Крыма

Пиотровский счел бы справедливым возвращение "скифской" коллекции музеям Крыма

Россельхознадзор запретил ввоз в РФ семян и посадочного материала из Нидерландов

Дополнительные КПП установлены в Мурманской области из-за мигрантов у финской границы

Российский космонавт не полетит на МКС на первом регулярном запуске Starliner

Российский космонавт не полетит на МКС на первом регулярном запуске Starliner

Дело Олега Митволя вернули в суд после его жалобы на приговор

Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы

Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы

Арестован исполнительный директор возвращенного государству Дальнегорского ГОКа

ONGC попросила РФ помочь оформить ее участие в новом операторе "Сахалина-1"

ONGC попросила РФ помочь оформить ее участие в новом операторе "Сахалина-1"

С жены Дмитрия Ананьева взыскали в его конкурсную массу 1,9 млрд рублей, $59 млн и 8,5 млн евро

"Цифра брокер" начнет принудительно закрывать "шорты" по иностранным бумагам на "СПБ бирже"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });