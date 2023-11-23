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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Ереван рассмотрит вопрос о присоединении к принятым в Минске документам ОДКБ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Ереване заявили, что намерены обсудить принятые на заседании ОДКБ в Минске документы.

Армения рассмотрит вопрос о присоединении к этим документам, заявила пресс-секретарь МИД страны Ани Бадалян армянскому Общественному телеканалу в четверг.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник сообщил, что после саммита генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов отправится в Ереван, чтобы довести принятые решения до армянских партнеров.

Саммит глав стран-участниц ОДКБ прошел в Минске 23 ноября. Армянская сторона в нем не участвовала.

Армения ОДКБ
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