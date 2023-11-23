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"ДОМ.РФ" назвал регионы-лидеры по спросу на рыночную ипотеку в 2023 году

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Банк "ДОМ.РФ" проанализировал объемы выдачи ипотеки по рыночным программам в 2023 году и назвал регионы-лидеры.

"Чаще ипотечные кредиты оформляли жители Москвы (11,9 млрд рублей), Подмосковья (3,8 млрд), Санкт-Петербурга (2,5 млрд), Самарской области (1,5 млрд) и Приморья (1,4 млрд)", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Кроме того, в десятку вошли Краснодарский (1,1 млрд рублей) и Красноярский (925 млн рублей) края, Свердловская (923 млн), Новосибирская (883 млн) области и Татарстан (738 млн), уточнили в банке.

"С января, благодаря ипотечным продуктам банка, жилищные условия улучшили порядка 8,7 тыс. семей, совокупный объем кредитования составил 33,7 млрд рублей. Доля таких кредитов в общей выдаче с начала года превысила 22%", - рассказал вице-президент банка Кирилл Варенцов.

По данным "ДОМ.РФ", наибольшая положительная динамика наблюдается в Самарской области (рост в 1,8 раза), Приморье (в 1,7 раза), Московской области (в 1,3 раза), Красноярском крае (в 1,2 раза) и Москве (в 1,1 раза).

В банке также добавили, что в 57,7% случаев кредитные средства предоставлялись на покупку готового жилья, в остальных - на новостройки. Более 64% сделок пришлись на квартиры, 14,9% - на частные дома, по 9,2% - на апартаменты и машино-места.

Приморье Московская область Москва Санкт-Петербург Самарская область Кирилл Варенцов ДОМ.РФ
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