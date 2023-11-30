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Банки РФ в октябре сократили выдачу ипотечных кредитов на 19,4%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ в январе-октябре 2023 года с учетом приобретенных прав требований увеличился на 3,525 трлн рублей, или на 25,1%, до 17,592 трлн рублей против роста на 1,514 трлн рублей (+12,6%) за аналогичный период 2022 года, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Банки в январе-октябре 2023 года выдали ипотечные жилищные кредиты на 6,267 трлн рублей, что на 71,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года (3,646 трлн рублей).

При этом количество предоставленных в первые десять месяцев текущего года кредитов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 61,4% (1 млн 650 тыс. против 1 млн 22 тыс.).

В октябре банки предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 769,6 млрд рублей, что на 19,4% меньше рекордных 955,2 млрд рублей в сентябре и на 48,5% больше по сравнению с октябрем 2022 года (518,1 млрд рублей).

При этом количество предоставленных в октябре кредитов уменьшилось по сравнению с сентябрем на 15,9%, до 200,4 тыс. с 238,2 тыс., по сравнению октябрем прошлого года - выросло на 46,7%, со 136,6 тыс.

Совокупный портфель ипотечных кредитов с учетом приобретенных прав требований в октябре увеличился на 489,7 млрд рублей, или на 2,9%. Годовой темп прироста портфеля ипотечных кредитов в октябре возрос до 29,9% с 28,4% в сентябре.

При этом в октябре 2023 года предоставление ипотечных кредитов сохранялось на повышенном уровне относительно среднемесячного значения 2023 года (627,3 млрд рублей в среднем за январь-октябрь 2023 года).

Несмотря на ужесточение условий кредитования, в том числе в части увеличения первоначального взноса по льготным программам до 20% и повышения макропруденциальных надбавок, спрос на ипотеку существенно не снизился.

Выдачи по программам с господдержкой ожидаемо сократились, но оставались повышенными: в октябре по ним предоставлены кредиты на 543,1 млрд рублей (-17,4% к сентябрю).

При этом льготные программы оставались основным драйвером ипотечного кредитования: доля выдач по ним в общем объеме ипотечного кредитования составила 70,6% (55,6% в среднем за 2023 год). На фоне повышения процентных ставок выдачи ипотеки на рыночных условиях в октябре сократились на четверть - до 226,5 млрд рублей.

ЦБ РФ сообщает, что в ноябре спрос на ипотеку с господдержкой сохранялся: по оперативным данным АО "Дом.РФ", по льготным программам только в первые три недели ноября предоставлены ипотечные кредиты на более чем на 400 млрд рублей.

Доля ипотечных кредитов в общем объеме выданных физлицам кредитов в октябре сократилась до 31,6% с 37,1% в сентябре. При этом общий объем рублевых кредитов физлицам в октябре составил 2,4 трлн рублей против 2,6 трлн рублей месяцем ранее и 1,6 трлн рублей годом ранее.

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в октябре выросла до 8,35% (максимум с июня) с 7,92% в сентябре, что связано с общим повышением кредитных ставок вслед за ключевой ставкой Банка России, а также со снижением на 0,5 процентного пункта (п.п.) субсидии банкам по льготным программам.

Процентная ставка по кредитам на приобретение строящегося жилья (ИЖК по договорам долевого участия (ДДУ)) повысилась до 6,14% (+0,31 п.п. за месяц). Процентная ставка по ИЖК на приобретение готового жилья также выросла - до 10,48% с 10,08% месяцем ранее.

Средний размер одного ипотечного кредита в октябре составил 3,841 млн рублей (-4,2% к абсолютно максимальным 4,010 млн рублей в сентябре и + 9,1% к октябрю 2022 года).

Средневзвешенный срок одного кредита в октябре снизился до 296,3 месяца (24 года и 8,3 месяца) с 298,7 месяца в сентябре (абсолютный максимум этого показателя).

За год средний срок кредита увеличился на 16,6 месяца, или на 5,9%, с 279,7 месяца в октябре 2022 года.

ЦБ РФ Банк России
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