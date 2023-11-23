Медведев призвал быстро наладить массовое производство недорогих дронов для СВО

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Перед российской промышленностью стоит задача в короткие сроки наладить производство в больших количествах недорогих беспилотников, которые востребованы в ходе СВО, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Беспилотные системы стали особо востребованы с самого начала СВО. Наверное, скажем прямо, этого даже не ожидали. Как показал ход боевых действий, сейчас на тактическом уровне в большей степени используются недорогие дроны, причем в больших количествах. У нас их производства в прежний период в стране не было", - сказал Медведев на совещании в Федеральном центре беспилотных авиасистем в московском индустриальном парке "Руднево".

По его словам, "задача - такое производство наладить, причем в максимально короткие сроки".

"Что, собственно, и делается на территории индустриального парка и в некоторых других местах", - добавил Медведев.