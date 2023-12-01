Медведев сообщил о поступлении на службу по контракту с начала года 452 тысяч человек

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - На военную службу по контракту с начала 2023 года по 1 декабря было принято более 452 тысяч человек, сообщил на совещании о доукомплектовании вооруженных сил контрактниками зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фрагмент записи совещания он опубликовал в соцсети "ВКонтакте".

"По данным Министерства обороны, в целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах Объединенной группировки войск на военную службу принято более 452 тысяч человек", - сказал Медведев.

Он отметил системный подход руководства ряда регионов, в частности, Москвы, Севастополя, Чечни к доукомплектованию контрактниками Объединенной группировки войск.

"В Москве много сервисов изначально было подготовлено, которые стали модельными для работы в других территориях, у Москвы, понятно, свои возможности, свои правила, но тем не менее, работа хорошо отлажена, о чем мы неоднократно говорили, в том числе и на таком же совещании в Центральном федеральном округе", - сказал Медведев.

"Хочу отметить Чеченскую Республику. Благодаря усилиям того, что там было сделано руководством, на передовую, для нужд Объединенной группировки войск было направлено более 30 тысяч граждан", - продолжил он.

По словам Медведева, в республике ведется большая работа по подготовке кандидатов к выполнению боевых задач.

"Свыше 15 тысяч добровольцев прошли обучение на базе Российского университета спецназа в Гудермесе", - отметил зампред Совбеза.

Он также отметил значительное количество заключивших контракт в Севастополе.

Говоря о Севастополе, он обратил внимание на то, что город, по сути, находится на линии фронта, и вышеуказанная работа там ведется в непростых условиях. "Большое количество военнослужащих заключили контракты там, понимая, что представляет из себя такая служба, не понаслышке зная, что и как происходит", - сказал он.

В ходе рабочей поездки в Сибирский федеральный округ Медведев помимо совещания осмотрел сборный пункт округа.