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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Сильные осадки в виде снега и дождя прогнозируются в ряде российских регионов

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Сильные осадки в виде снега и дождя прогнозируются в ряде регионов России в ближайшие дни, наиболее сложная погодная ситуация ожидается на юге страны, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В центре европейской России - Псковской, Смоленской областях - ночью сильный снег и мокрый снег. В Ивановской, Владимирской, Калужской, Московской, Тульской, Липецкой, Тамбовской областях сильный снег. Сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья и гололед прогнозируются в Рязанской области", - сказал Вильфанд.

Также сложная погодная ситуация прогнозируется в Свердловской области, где будет сильный снег, гололедно-изморозевые отложения. В воскресенье на юге Центрального федерального округа - в Курской, Воронежской областях - прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, в Белгородской области сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, а также гололед. Кроме того, там прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с.

Кроме того, сильные осадки в виде мокрого снега и снега, усиление ветра до 21 м/с, метель и гололедные явления прогнозируются в Омской области и в республике Алтай. А с пятницы до воскресенья включительно в разных районах Камчатки будет сильный снег, переходящий в мокрый снег, и метель и ветер на побережье до 25 - 30 м/с.

"Один из самых сложных регионов - это юг европейской России, сюда дойдут холодные воздушные массы и с 24 по 26 ноября будут осадки в виде мокрого снега и дождя. В пятницу и субботу сильные осадки, ливневый дождь, гроза, усиление ветра до 25 м/с, а 26 ноября на побережье до 29 м/с", - сказал Вильфанд

Такая погода сохранится в Краснодарском крае до утра понедельника. Все это приведет к тому, что на притоках Кубани и реках Черноморского побережья прогнозируется подъем уровня воды с превышением неблагоприятных отметок.

Сильный дождь и усиление ветра прогнозируются в Крыму в выходные.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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