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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

КПП "Рафах" на границе Газы и Египта пересек еще 101 россиянин

Спецборт МЧС РФ доставил 103 россиян и членов их семей в Москву

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе Сектора Газа и Египта пересек еще 101 российский гражданин, сообщило МЧС РФ в пятницу.

"За последние сутки КПП "Рафах" пересек 101 россиянин и члены их семей. Всего эвакуировано более 750 человек", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 103 россиян и членов их семей доставлены спецбортом в Москву.

В министерстве уточнили, что в Россию из Газы вернулись уже более 650 человек, из них свыше 300 детей.

"Продолжается доставка гумпомощи населению сектора Газа, авиацией МЧС России уже доставлено свыше 270 тонн груза", - добавили в ведомстве.

Организованная российскими спасателями совместно с дипломатами эвакуация сограждан из сектора Газа началась 12 ноября.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 были захвачены в заложники. В ответ армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в Газе, по палестинским данным, превысило 11 тыс. человек.

МЧС РФ сектор Газа
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