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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

В Москву прилетели еще 103 эвакуированных из Газы

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Москву 24 ноября прибыли еще 103 россиянина с семьями, эвакуированных из сектора Газа, сообщил российский МИД.

Еще 104 человека прошли через погранпереход "Рафах" в Египет и вылетели в Москву.

Всего из сектора Газа удалось вывести 761 из 965 обратившихся за помощью соотечественников, в Россию спецрейсами МЧС из Каира уже доставлено 657 человек, сообщил МИД.

Эвакуация продолжается.

"Отмечаем содействие египетских, израильских и палестинских властей", - говорится в сообщении.

Российские дипмиссии в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИД, МЧС и других ведомств предпринимают все необходимые усилия с целью скорейшей безопасной эвакуации наших граждан из зоны конфликта, отметили в МИДе.

Египет Газа Каир МИД МЧС
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