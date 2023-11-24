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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Красноярский экс-депутат Роман Гольдман объявлен в розыск

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Экс-депутат Заксобрания Красноярского края, бизнесмен Роман Гольдман, подозреваемый в мошенничестве со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива, объявлен в розыск, сообщает пресс-служба главного управления МВД по краю.

"По ходатайству следователей главного следственного управления ГУ МВД России по краю Гольдман объявлен в розыск", - цитирует пресс-служба начальника главного следственного управления МВД по краю Руслана Северина.

Уточняется, что полицейские с утра провели обыски более чем на десяти объектах. На данный момент времени они продолжаются.

Как сообщалось, Гольдман подозревается по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). По данным краевого ГУ МВД, в полицию обратились более тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива "Агро Вклад", принадлежащего Гольдману. Предварительная сумма причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей. Для принятия мер к возмещению ущерба следственное управление ГУ МВД подготовило ходатайство об аресте более 380 объектов, это здания и сооружения, земельные участки, оформленные на Гольдмана и юрлиц, которые входят в Goldman Group.

По данным полиции, сейчас бизнесмен находится за пределами России.

Накануне он был лишен депутатских полномочий.

Гольдман контролирует многопрофильный холдинг Goldman Group. Холдинг ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", сеть мясных магазинов ООО "ТД Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "Агроэлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "Объединение агроэлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС петролеум" и ООО "Сибнефтьрезерв").

МВД России Красноярский край Роман Гольдман
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