Суд арестовал имущество экс-депутата Гольдмана и его холдинга Goldman Group на 1 млрд руб.

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Имущество экс-депутата Заксобрания Красноярского края, бизнесмена Романа Гольдмана и подконтрольного ему холдинга Goldman Group на сумму 1 млрд рублей арестовано, сообщает пресс-служба главного управления МВД по краю.

"На сегодняшний день полицейскими принято более 1 тыс. заявлений от пайщиков кооператива (сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива "Агро Вклад" - ИФ). Сумма причиненного ущерба составляет более 1,3 млрд рублей. При этом общее число вкладчиков составляет 2,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Замначальника ГУ МВД по краю генерал-майор юстиции Руслан Северин встретился с инициативной группой пайщиков кооператива. Он подчеркнул, что одной из основных задач является принятие обеспечительных мер для возмещения ущерба, причиненного вкладчикам.

"Уже на сегодня направленные полицейскими в суд ходатайства позволили наложить арест на имущество бизнесмена и холдинга на сумму 1 млрд рублей. Арестованы 383 объекта недвижимости, среди которых земельные участки и стоящие на них здания и сооружения, также аресту подверглись 136 единиц автомототехники", - добавляет пресс-служба.

Уточняется, что полицейские также активно взаимодействуют с органами исполнительной власти, чтобы не допустить банкротства предприятий, входящих в холдинг.

Как сообщалось ранее, Гольдман 23 ноября был лишен депутатских полномочий и объявлен в розыск. По данным МВД, он подозревается в мошенничестве со средствами пайщиков кооператива "Агро Вклад". Предварительная сумма причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей.

Правоохранительные органы намеревались арестовать более 380 зданий, сооружений и земельных участков, оформленных на Гольдмана и юрлиц, входящих в Goldman Group. Сам Гольдман при этом покинул Россию. По данным правоохранительных органов, он может находиться в Стамбуле.

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", сеть мясных магазинов ООО "ТД "Мясничий"); выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "АгроЭлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "Объединение агроэлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС петролеум" и ООО "Сибнефтьрезерв").