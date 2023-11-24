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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Суд прекратил дело руководителя обанкротившейся турфирмы "Нева"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Смольнинский суд Петербурга прекратил производство по делу гендиректора "Нева" Максима Пирогова, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Сначала бизнесмену вменяли мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК), но в ходе процесса прокурор изменил обвинение на статью о причинении ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК). Суд с изменением квалификации согласился.

Однако по статье 165 сроки давности привлечения к ответственности истекли. Пирогов против прекращения дела не возражал, отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что истечение сроков давности является нереабилитирующим основанием. В связи с этим потерпевшие могут взыскать причиненный ущерб в рамках гражданского судопроизводства.

Пирогова задержали в конце ноября 2014 года. По версии следствия, в 2013-2014 годах он, будучи генеральным директором ЗАО "Фирма "Нева", знал о задолженности компании в размере 795 млн рублей, но посчитал возможным получить от потерпевших 380 млн рублей за туристические путевки. Услуги оказаны не были, а деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению.

"Нева" была одним из крупнейших многопрофильных туроператоров России. Она была создана в 1990 году. В июле 2014 года она прекратила работу. В 2015 году Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал фирму банкротом.

Петербург Нева Смольнинский суд Максим Пирогов
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