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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Кабмин расширит поддержку для пострадавших от действий ВСУ производителей овощей

Кабмин расширит поддержку для пострадавших от действий ВСУ производителей овощей
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Производители картофеля и других овощей в регионах, на территории которых в 2023 году введен средний уровень реагирования, смогут получить дополнительную поддержку в рамках федерального проекта "Развитие овощеводства и картофелеводства".

"Речь идет о сельхозпроизводителях, имущество которых пострадало в результате действий вооруженных формирований Украины. С 1 января 2024 года для таких сельхозпроизводителей при расчете размера субсидии может применяться повышающий коэффициент, за счет которого увеличится объем господдержки. Размер каждой субсидии будет определен региональными нормативными актами", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Соответствующее постановление подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

Федеральный проект "Развитие овощеводства и картофелеводства" был запущен с 2023 года в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

На господдержку в рамках этого проекта могут рассчитывать малые и средние предприятия, самозанятые и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства. Субсидии предоставляются на проведение агротехнологических работ, производство картофеля и других овощей, в том числе элитных сортов, в открытом и защищенном грунтах - в теплицах и парниках с использованием технологии досвечивания.

Отмечается, что при этом Крым, Севастополь и дальневосточные регионы получают более высокий коэффициент при расчете и распределении финансирования.

В проекте федерального бюджета на 2024 год на поддержку производителей картофеля и овощей предусмотрено 4,5 млрд рублей.

Правительство РФ Михаил Мишустин
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