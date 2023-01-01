АПК РФ начинает реализацию проекта по увеличению производства овощей и картофеля

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - АПК РФ с 2023 года начинает реализацию федерального проекта "Развитие овощеводства и картофелеводства".

Документ был разработан Минсельхозом и утвержден правительством.

Проект предусматривает рост производства картофеля в организованном секторе РФ к 2030 году по сравнению с 2020 годом на 20%, до 8,15 млн тонн, овощей открытого грунта - на 18,9%, до 6,45 млн тонн. К 2025 году рост производства картофеля прогнозируется в 15%, до 7,83 млн тонн, овощей открытого грунта - 15,5%, до 6,27 млн тонн. Производство тепличных овощей к 2025 году должно вырасти на 14%, до 1,56 млн тонн, к 2030 году - на 38%, почти до 1,9 млн тонн.

Проект предусматривает проведение мелиоративных мероприятий, связанных с вовлечением в оборот сельхозземель под овощеводство и картофелеводство, увеличение господдержки производителей этой продукции в расчете на 1 га посевов и посадочной площади, а также увеличение средств на возмещение части понесенных затрат на производство тепличных овощей (на единицу реализации), на техническое переоснащение производственных мощностей.

Причем на субсидии в рамках нового проекта смогут рассчитывать не только малые и средние предприятия, но также самозанятые и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства. Субсидии будут предоставляться на проведение агротехнологических работ, на производство овощей, в том числе элитных сортов, в открытом и защищенном грунтах - в теплицах и парниках с использованием технологии досвечивания.

При этом Крым, Севастополь и дальневосточные регионы получат более высокий коэффициент при расчете и распределении финансирования, что обусловлено их повышенными планами производства картофеля и других овощей. Размер субсидии для конкретного предприятия или человека, ведущего личное подсобное хозяйство, будет зависеть от объема произведенной продукции.

Кроме того, сельхозпроизводители, строящие или модернизирующие овощехранилища, смогут претендовать на субсидию, покрывающую 25% стоимости. Отбором проектов будет заниматься специальная комиссия Минсельхоза. Эта норма начнет действовать с 1 января 2024 года.

На финансирование мероприятий проекта в 2023 году предусмотрено 5 млрд рублей.

По данным Росстата, в 2022 году хозяйства всех категорий накопали 18,6 млн тонн картофеля против 17,9 млн тонн годом ранее, в том числе сельхозорганизации - 4,3 млн тонн против 4,1 млн тонн. Овощей собрано 12,96 млн тонн против 13,03 млн тонн год назад. В том числе в сельхозорганизациях - 3,84 млн тонн против 3,83 млн тонн.