Штормовое предупреждение продлено на Кубани из-за непогоды

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Ветровой нагон и подъем уровня воды выше опасных отметок прогнозируются в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Во второй половине ночи, утром и днем 27 ноября в Таганрогском заливе и северо-восточной части Азовского моря, в том числе в порту Ейск, ожидается ветровой нагон, уровни воды достигнет опасных отметок и выше", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба краевого МЧС, из-за непогоды в Славянске-на-Кубани, Горячем Ключе и станице Пятигорская произошло подтопление 181 придомовой территории, в том числе в 175 домовладений заходила вода, в трех многоквартирных жилых домах зашла вода в подвальные помещения.

По состоянию на 15:00 на территории края обстановка стабилизируется - была откачена вода из 110 домовладений и 113 приусадебных участков, при этом остаются подтопленными 37 придомовых территорий, в том числе в два частных домовладения зашла вода.

В Горячем Ключе работает оперативная группа Главного управления из 18 человек личного состава и 4 единиц техники. В трех многоквартирных жилых домах продолжается откачка с подвальных помещений.

Штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений было объявлено 22 ноября и продлено 23 ноября до понедельника 27 ноября включительно. В течение суток 24, 25, 26 ноября, а также ночью и утром 27 ноября в крае прогнозировался сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20-25 м/с. В Крымском, Северском, Абинском районах, Горячем Ключе и на Черноморском побережье ожидались подъемы уровня воды в реках с превышением неблагоприятных отметок.