Волны высотой до 7 м ожидаются на Черноморском побережье

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Власти Краснодарского края просят жителей и туристов отменить прогулки на побережье Черного моря из-за сильного шторма, сообщает оперативный штаб Кубани в воскресенье.

"По данным гидрометеобюро Туапсе, в период с 22:00 по московскому времени 26 ноября до конца дня 27 ноября в порту Туапсе ожидается сильный тягун", - говорится в сообщении.

Также с ночи и до конца суток 27 ноября в открытой части акватории порта и по всему Туапсинскому району ожидается сильное волнение моря.

"Высота волн может достигать 7 метров, - отметили в штабе. - Воздержитесь от прогулок возле моря!".

Ранее сообщалось, что по всей территории Краснодарского края с 24 по 27 ноября ожидаются смерчи, ливни, грозы, град и сильный ветер.