Самолет рейса Самара-Москва вернулся в аэропорт вылета

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с возвращением в самарский аэропорт самолета, выполнявшего рейс по маршруту Самара-Москва, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в воскресенье.

"По предварительным данным, 26 ноября 2023 года воздушное судно, следовавшее рейсом № SU-1217 по маршруту Самара - Москва (авиакомпания "Аэрофлот"), возвратилось в аэропорт Курумоч по технической причине. Посадка прошла благополучно. Технические службы аэропорта проверяют самолёт", - говорится в сообщении.

На борту находились 128 пассажиров и шесть членов экипажа, пострадавших нет.

Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса на время ожидания вылета.