Пассажиры рейса Самара-Москва вылетели на резервном судне

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Резервный самолет доставит в пункт назначения пассажиров рейса Самара-Москва, которых вернули ранее в аэропорт вылета, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в Приволжской транспортной прокуратуре.

В телеграм-канале Приволжской транспортной прокуратуры сообщается, что рейс NSU-1217 вылетел в Москву в 11 часов 18 минут по московскому времени.

"На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в воскресенье самолет рейса Самара-Москва авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета по технической причине. На борту находились 128 пассажиров и шесть членов экипажа, пострадавших нет.