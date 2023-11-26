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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Территория ДНР частично обесточена

Глава региона Денис Пушилин сообщил о попытке ВСУ нанести урон энергосистеме республики

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Часть территории Донецкой народной республики осталась без света и тепла в результате украинских атак, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов, не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории ДНР была обесточена... В результате не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

Он добавил, что ведутся восстановительные работы, "правительству поручено вести работу в штабном режиме".

ДНР Денис Пушилин
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