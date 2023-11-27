Около 190 тысяч жителей Донецка остались без света из-за урагана
Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Донецке около 190 тысяч жителей остались без света, отключены более 200 котельных, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"По состоянию на 8:00 27 ноября без напряжения остаются: 20 подстанций; 1414 тяговых подстанций. Без электроэнергии остаются порядка 190 тысяч абонентов. Отключено 214 котельных", - говорится в сообщении Кулемзина, распространенном в понедельник его пресс-службой.
Ранее метеослужбы Донецкой народной республики сообщали об урагане в регионе.