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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Около 190 тысяч жителей Донецка остались без света из-за урагана

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Донецке около 190 тысяч жителей остались без света, отключены более 200 котельных, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

"По состоянию на 8:00 27 ноября без напряжения остаются: 20 подстанций; 1414 тяговых подстанций. Без электроэнергии остаются порядка 190 тысяч абонентов. Отключено 214 котельных", - говорится в сообщении Кулемзина, распространенном в понедельник его пресс-службой.

Ранее метеослужбы Донецкой народной республики сообщали об урагане в регионе.

Донецк Алексей Кулемзин ДНР
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