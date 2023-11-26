Транскам открыт для всех видов транспорта

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта по Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии восстановлено после расчистки дорожного полотна, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС республики в воскресенье.

Ограничения на участке от Бурона до Северного Портала Рокского тоннеля в обоих направлениях сняты с 9:00 26 ноября.

Как сообщалось, движение транспорта по автодороге приостанавливалось с 19:30 субботы из-за непогоды.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.