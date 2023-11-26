Атака беспилотника отражена в Смоленской области

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о подавлении в воскресенье атаки беспилотника на территории региона, пострадавших нет.

"Сегодня утром силами ПВО и РЭБ министерства обороны РФ в Смоленском районе была подавлена атака БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, на месте работают оперативные службы.

Глава региона также попросил жителей региона воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в соцсетях.