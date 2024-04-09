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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Глава района опроверг данные об атаке БПЛА на предприятие "Акрона" под Смоленском

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Глава Дорогобужского района Смоленской области Константин Серенков опроверг сообщения из соцсетей о нападении беспилотника на ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область, входит в группу "Акрон").

"Предприятие работает в штатном режиме. В сетях пошла паника, связанная с видео о якобы внешнем воздействии на ПАО "Дорогобуж". Произошло повреждение кабеля, питающего станцию "Дорогобуж". Это связано с его техническими характеристиками. В настоящее время сотрудники "Россетей" ведут восстановительные работы", - сказал он в видеосообщении в соцсетях.

ПАО "Дорогобуж" расположено в Смоленской области. Предприятие производит азотные и сложные удобрения, а также промышленные продукты.

В группу "Акрон" входят ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область), АО "Северо-Западная фосфорная компания" (ГОК "Олений Ручей" в Мурманской области) и ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (реализует проект Талицкого ГОКа в Пермском крае).

Акрон Смоленская область Константин Серенков Дорогобуж Дорогобужский район
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