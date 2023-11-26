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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Минобороны РФ сообщило о перехвате двух украинских ракет над Азовским морем

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о перехвате над Азовским морем двух украинских зенитных ракет комплекса С-200, которые переоборудованы для поражения наземных целей.

"Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над акваторией Азовского моря", - сообщило Минобороны РФ.

По словам военных, попытка ракетной атаки ВСУ была предотвращена в воскресенье около 11:00 по Москве.

Минобороны РФ Азовское море
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