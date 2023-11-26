Что произошло за день: воскресенье, 26 ноября

Освобождение россиянина из плена ХАМАС, шторм в Крыму, две сбитые над Азовским морем ракеты

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россиянин освобожден из плена в результате прямых договоренностей c ХАМАС вне списков обмена, сообщили в МИД РФ. Армия обороны Израиля заявила, что в воскресенье движение ХАМАС передало Красному Кресту 14 израильтян и трех иностранных заложников.

- Российские средства ПВО уничтожили над Азовским морем две украинские зенитные ракеты комплекса С-200, которые переоборудованы для поражения наземных целей.

- В воскресенье в течение дня стало известно об уничтожении еще нескольких беспилотников в российских регионах. Утром в Минобороны РФ сообщили о перехвате четырех украинских дронов над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей. Позднее пресс-служба правительства Тверской области заявила об еще одном сбитом беспилотнике.

- В Крыму действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра. Создан оперативный штаб. В Евпатории выходящее из берегов море начало подтапливать дома, началась эвакуация. Дорога Евпатория - Саки перекрыта из-за затопления.

- Власти Краснодарского края предупредили о волнах высотой до семи метров на Черноморском побережье.

- МВД России объявило в розыск Энди Стоуна - пресс-секретаря Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена). Он стал фигурантом уголовного дела.

- Камила Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве. В сумме оценок за короткую и произвольную программы она заработала 226,22 балла.

- Сильный снег, ледяной дождь и ветер до 20 м/с прогнозируются в Москве и еще нескольких регионах.