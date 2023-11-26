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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Пресс-секретарь Meta объявлен в РФ в розыск по уголовному делу

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Энди Стоун стал фигурантом уголовного дела и объявлен в розыск.

Карточка с данными Стоуна появилась в базе розыска МВД России. Согласно данным, "Стоун Энди Марк, 1981 года рождения, разыскивается по статье УК".

Ранее СКР сообщал о возбуждении уголовного дела против сотрудников компании Meta в связи с их незаконными действиями, выразившимися в призывах к насилию в отношении граждан РФ.

В ведомстве отметили, что "пресс-секретарь компании Энди Стоун в социальной сети сообщил о временном снятии компанией Meta на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения".

В СКР пообещали дать правовую оценку действиям Стоуна. Против него могло быть возбуждено уголовное дело по ст.ст. 280, 205.1 УК РФ - (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности).

Энди Стоун Meta МВД РФ
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