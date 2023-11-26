Семь летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Из-за непогоды аэропорт Сочи не принял несколько самолетов, сообщает пресс-служба аэропорта в воскресенье.

"Аэропорт Сочи работает по фактической погоде. В настоящее время командирами семи воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов", - говорится в сообщении.

По всем изменениям времени вылета авиакомпании информируют пассажиров каждого рейса.

"Время пребывания бортов на запасных аэродромах будет зависеть от погодной ситуации", - отмечается в сообщении.

Пассажиров просят выезжать в аэропорт заблаговременно, следить за временем вылета на онлайн-табло на сайте аэропорта aer.aero.

Ранее сообщалось, что в Сочи с 25 по 27 ноября прогнозируются смерчи, ливни, грозы и сильный ветер.