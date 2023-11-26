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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Дорога Судак - Морское в Крыму перекрыта из-за затопления

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Автодорога из Судака в село Морское в Крыму перекрыта из-за шторма, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

"Перекрыт участок село Морское - город Судак. (...) В данный момент оперативными службами решается вопрос о подвозе воды и продовольствия для жителей", - написал Лукашенко в телеграм-канале.

Он также сообщил, что из-за падения опоры линии электропередачи на проезжую часть временно ограничено движение по автодороге между селами Митяево и Трудовое Сакского района, организован объезд через город Саки.

Население села Морское под Судаком составляет около 2,6 тыс. человек.

Ранее было объявлено о перекрытии трассы Саки - Евпатория из-за разлива моря. Троллейбусы прекратили в воскресенье работу в Симферополе и на трассе до Ялты из-за последствий шторма.

В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Власти собрали оперативные штабы, понедельник объявили выходным.

Крым Судак Морское
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