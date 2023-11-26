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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Дорога Евпатория - Саки в Крыму перекрыта из-за затопления

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Несколько участков автодороги Евпатория - Саки в Крыму подтоплены, она перекрыта, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"В связи с временным подтоплением нескольких участков автомобильной дороги Симферополь - Евпатория между населенными пунктами Саки и Евпатория временно ограничено движение автомобилей", - написал Лукашенко в телеграм-канале.

Он опубликовал схему объезда затопленного участка вокруг озера Сасык через села Охотниково, Громовка, Рунное, Вересаево, Лиманное.

Трасса Симферополь - Евпатория от города Саки до Евпатории проходит между берегов Черного моря и озера Сасык. Вечером этот участок начало затапливать вышедшим из берегов морем. При въезде в Евпаторию эта дорога переходит в Симферопольское шоссе, которое также затопило. Жителей эвакуируют, сообщили в МЧС Крыма.

Евпатория Саки Крым
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