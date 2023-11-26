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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Три человека погибли в результате выброса метана на руднике в Якутии

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Выброс метана произошел на руднике в городе Удачный в Якутии, погибли три человека, сообщил главное управление МЧС РФ по республике.

"Спасатели МЧС России ликвидируют последствия выброса метана на руднике в г. Удачный", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате происшествия погибли три человека, еще двое пострадали.

В главке добавили, что в настоящий момент проводится эвакуация.

МЧС РФ Якутия Удачный
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