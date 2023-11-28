В Якутии возобновилась работа рудника "АЛРОСА" после выброса метана

По факту гибели трех человек расследуется уголовное дело

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Якутии возобновилась после ЧП работа подземного рудника "Удачный" АК "АЛРОСА", концентрация горючих газов находится в пределах нормы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"27 ноября в 22:33 по местному времени (16:33 по Москве) рудник "Удачный" возобновил работу в штатном режиме. Обследование всех выработок, в том числе тупиковых, показало, что концентрация горючих газов находится в пределах безопасных значений", - сказали в компании.

Выработка резервного конвейера на горизонте -580 м, где произошел выброс метана, была дегазирована.

Комиссия под руководством представителя Ростехнадзора продолжает расследовать обстоятельства произошедшего.

Выброс метана на руднике "Удачный" произошел рано утром 27 ноября по местному времени. Погибли три человека, еще двое пострадали.

Гендиректор "АЛРОСА" Павел Маринычев пообещал, что семьям погибших будет оказана материальная помощь.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.217 УК (нарушение правил промышленной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек и крупный ущерб).

"Удачный" - крупнейший подземный рудник "АЛРОСА" - расположен в Далдын-Алакитском кимберлитовом поле.