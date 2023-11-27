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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Шторм выбросил на мель рядом с Анапой сухогруз под флагом Белиза

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Шторм сорвал с якорной стоянки сухогруз под флагом Белиза и выбросил на мель вблизи Анапы, сообщает Росморречфлот в своем телеграм-канале.

"Сильный шторм выбросил на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз BLUE SHARK под флагом Белиза. Как сообщил капитан судна, на борту 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судно находилось под погрузкой груза ячменя для Египта в морском порту Тамань. После получения штормового предупреждения оно перешло на якорную стоянку. Около 23:00 мск воскресенья сильнейший ветер и волна сорвали судно с якорей.

Уточняется, что судно дрейфовало в сторону берега, пока не оказалось на мели в непосредственной близости от берега.

Росморречфлот Краснодарский край Анапа BLUE SHARK
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