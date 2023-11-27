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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 ноября

Около 500 тыс. крымчан остались без света из-за шторма, Израиль освободил 39 палестинцев, голосование в сенате США по вопросу о помощи Украине

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Около полумиллиона жителей Крыма остались без электричества из-за шторма. Советник главы региона Олег Крючков назвал наиболее пострадавшими районы Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Бахчисарайский и Ленинский.

- Израиль в воскресенье освободил 39 палестинцев, в понедельник намерен отпустить еще 40. Ранее армия обороны Израиля сообщила об освобождении группировкой ХАМАС 17 заложников: 14 израильтян и трех иностранных граждан.

- Сенат США может проголосовать по вопросу о помощи Украине и Израилю 4 декабря. В октябре американский президент Джо Байден запросил у Конгресса $106 млрд на дополнительную помощь Украине, Израилю, а также укрепление безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и на границе с Мексикой.

- Шторм выбросил на мель рядом с Анапой сухогруз под флагом Белиза. По данным Росморречфлота, в воскресенье вечером сильный ветер и волны сорвали судно BLUE SHARK с якорей, оно дрейфовало в сторону берега, пока не оказалось на мели. На борту находится 21 человек экипажа - граждане Сирии, Индии и Египта.

- Джо Байден и Биньямин Нетаньяху договорились продолжать работу по освобождению заложников в секторе Газа. Израильский премьер поблагодарил Байдена за "неустанные усилия по оказанию помощи и полной реализации" обмена пленными между Израилем и ХАМАС. Президент США приветствовал освобождение заложников, среди которых была американская девочка.

- ЗАЭС потеряла соединение с основной линией электропередач. По данным МАГАТЭ, причиной стало короткое замыкание, произошедшее примерно в 100 км к северу от станции в воскресенье утром. Для охлаждения реактора было использовано резервное электроснабжение.

- Захватившие танкер Central Park в Аденском заливе задержаны. В компании Zodiac Maritime, которой принадлежит Central Park, сообщили, что ни экипаж, ни груз, ни судно не пострадали.

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