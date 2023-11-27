Медики осмотрели более 750 эвакуируемых из сектора Газа россиян

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты Минздрава России осмотрели более 700 граждан РФ, эвакуируемых из сектора Газа, из них более 360 - дети, сообщили в министерстве.

"С 13 ноября 2023 года бригадой медицинских работников Минздрава РФ и специалистами Федерального центра медицины катастроф осмотрено 761 эвакуируемых. Из них 361 - дети, включая 12 детей до одного года", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РФ.

В процессе осмотра выявлены различные заболевания, среди которых обнаружен 41 случай остро возникших патологий и 51 случай обострения хронических болезней. Также было зарегистрировано два случая минно-взрывной травмы, в первом случае после ампутации нижней конечности, а в другом - последствия осколочного ранения. Этим пациентам сделали перевязки и оказали необходимую помощь.

Также осмотрены 10 беременных женщин на сроках беременности от 6 до 36 недель, сообщили в пресс-службе.

Врач-инфекционист выявил 18 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Во всех случаях как эвакуируемым, так и их родственникам сделали экспресс-тесты на COVID-19 и грипп типов А и В, отметили в министерстве.