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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

В МВД помогли более чем 600 россиянам после эвакуации из сектора Газа

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД казали помощь более 600 гражданам, эвакуированным из сектора Газа, в том числе по восстановлению документов и получению правовых статусов, сообщила представитель министерства Ирина Волк.

"С первых дней прибытия в РФ граждан из сектора Газа МВД в составе межведомственного оперативного штаба активно принимает участие в эвакуационных мероприятиях. Более 600 прибывшим гражданам предоставлена информационно-консультационная поддержка, при необходимости оказывается помощь в восстановлении утраченных документов, а также получении правовых статусов", - сказала она.

В аэропорту "Домодедово" налажено круглосуточное дежурство полицейских. Сотрудники подразделений по вопросам миграции выезжают в пункты временного размещения граждан и рассказывают, как получить внутрироссийский и заграничный паспорт.

"Дальнейшее сопровождение по документированию эвакуированных граждан в регионах РФ осуществляется в приоритетном порядке и находится на контроле у руководства МВД России", - подчеркнула Волк.

Граждан России с семьями из сектора Газа эвакуируют через Египет. Этим занимается МЧС и российские дипломаты.

МВД Домодедово МЧС сектор Газа
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